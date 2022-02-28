ليبيا تسجل 11 وفاة و 898 إصابة جديدة بـ”كورونا”

سجلت ليبيا، يوم الأحد، 11 حالة وفاة و 898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة حالات إيجابية 25% مع عدد 129 حالة في وضع حرج، بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا ليوم أمس الأحد 27 فبراير 2022 م، الصادر اليوم الاثنين عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح المركز، في تحديثه اليومي، أن حالات الوفاة حصلت في المنطقة الغربية بواقع سبع حالات والمنطقة الشرقية بأربع حالات وفاة، فيما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالة وفاة، بسبب الفيروس.

وذكر المركز في نشرته أنه تسلّم 3,585 عينة موزعة على 17 مختبرًا في أنحاء متفرقة من البلاد، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR؛ تبين أن 2,687 عينة سلبية فيما جاءت 898 عينة موجبة في انخفاض نسبي عن الأيام الماضية.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ 2,660 حالة، وبذا تكون الإحصاءات العامة، على النحو التالي: إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 494,446 – الحالات النشطة 24,423 – المتعافون 463,762 – الوفيات 6,261.

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