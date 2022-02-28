جلسة عرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة أجلت للمساء – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب طارق الجروشي. اليوم الإثنين، إن الجلسة ستعقد في الفترة المسائية على تمام الساعة الخامسة مساء.

وأوضح الجروشي لـ”أخبارليبيا24″ أن عدد الحضور حوالي 88 نائباً. وستعقد جلسة عرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بنصاب قانوني.

وأضاف النائب. أن جلستي اليوم والغد مخصصة لعرض التشكيلة الوزارية للحكومة ومنح الثقة لها.

وكان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أعلن اليوم الاثنين، أن جلسة النواب الصباحية أجلت للفترة المسائية.

وأضاف بليحق في بيان له أن جلسة مجلس النواب أجلت بسبب انتظار وصول عدد من النواب إلى طبرق.

ووصل رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، مساء الأحد، إلى مدينة طبرق، استعدادا لحضور جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، لمناقشة تشكيلته الوزارية.

وأظهر تسجيل متداول عبر فيسبوك لحظة استقباله وكان يصافح عدد كبير من المسؤولين بالمدينة.

وكانت قد دعت رئاسة مجلس النواب الخميس الماضي إلى عقد جلسة مناقشة التشكيل الحكومي في مقر المجلس بمدينة طبرق اليوم الإثنين.

وأحال باشاغا التشكيلة الحكومية لمجلس النواب، بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية. والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف.