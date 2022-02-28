الفرجاني: دعوة الدبيبة للانتخابات التشريعية ليست أكثر من مناورة للتشبث بالسلطة

ليبيا – ذهب عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني إلى أن عبد الحميد الدبيبة سيعتمد على رفض مجلس الدولة لتغيير السلطة التنفيذية، ويتعامل معه كسند قانوني لعدم تسليم مهامه، مشيرًا إلى أنه سيترقب موقف المجتمع الدولي إزاء حكومةفتحي باشاآغا؛ وبالطبع يبقى الذهاب للصدام المسلح خيارًا قائمًا أمامه حتى ولو تضاءلت نسبته.

الفرجاني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية قال: إن دعوة الدبيبة للانتخابات التشريعية ليست أكثر من مناورة للتشبث بالسلطة أطول فترة ممكنة، ومحاولة للإطاحة بمجلس النواب.

ولفت إلى أن الدبيبة بات يتعامل مع البرلمان على أنه خصم سياسي منذ أن سحب الثقة من حكومته، في سبتمبر الماضي، وحولها إلى تصريف أعمال.

وأكمل: “الدبيبة، يدرك جيدًا أنه لا يستطيع المضي قدمًا بمبادرته كون حكومته جهة تنفيذية، وإصدار التشريعات والقوانين الانتخابية حق أصيل لمجلس النواب، وبالتالي يحاول تفجير الأخير، مستندًا في ذلك لتطلع أكثر من 5 آلاف مواطن قدموا أوراقهم للترشح للانتخابات التشريعية، كما أنه يحاول أيضًا إظهاره البرلمان كجهة معرقلة لأحلام الليبيين في إجراء الانتخابات، واستغلال الانتقادات التي توجه إليه لاستمرار ولايته ثماني سنوات في ظل معاناة المواطنين المعيشية”.

وأشار الفرجاني إلى أن الدعوة لإجراء الانتخابات لا تجد نفس الصدى الذي تلقاه باقي وعود الدبيبة الشعبوية مثل منح الزواج والقروض وتوزيع الأراضي والتي صنعت له شعبية وسط صفوف البسطاء.

الفرجاني اختتم تصريحه بالقول: “لا يمكن للدبيبة حتى الارتكان على تلك الشعبية لتمرير مبادرته، بالنظر إلى أن القوانين الانتخابية تصدر من السلطة التشريعية فقط”.

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