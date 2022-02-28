السفارة الليبية: الشرطة الأوكرانية تؤخر وتمنع خروج الليبيين بمعبر المشاة الحدودي

قالت السفارة الليبية لدى سلوفاكيا إن قوات الشرطة الأوكرانية تتعمد تأخير ومنع الليبيين من الخروج بممر المشاة بالمعبرين الرئيسيين بين أوكرانيا وسلوفاكيا، مشيرة إلى منح الأفضلية لمواطنيهم الأوكرانيين ولغيرهم من الجنسيات الأوربية الأخرى، وذلك حسب شهود عيان من الجالية الليبية.

ودعت لجنة تأمين عودة الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا التابعة للسفارة، المواطنين الليبيين الذين اتخذوا قرار السفر عبر وسائل النقل البري “توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، ومتابعة نصائح السلطات الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالسفر عبر الطرق البرية بين المدن”.

وذكر البيان أن “المعبر من الجهة الأوكرانية (أوجهو رود) استغرق ثماني ساعات للوصول إلى الحدود السلوفاكية (فيشنه نميتسكه) في خـط سير المركبات الآلية، إلا أن هناك عراقيل في هذا المعبر للمترجلين”، مشيرًا إلى “معلومات بأن فترة الانتظار قد تغيرت إلى أقل من ساعتين في حال استخدام وسائل النقل الجماعي”.

وأشار بيان السفارة إلى أن معدل مدة الانتظار في معبر المدخل الحدودي الشمالي من الجهة الأوكرانية (مالي بيريزني) للوصول إلى الحدود السلوفاكية (أووبلا) في خط سير المركبات الآلية نحو ست ساعات، غير أن مدة الانتظار في طابور المشاة تقدر بساعة ونصف.

ودعت السفارة المواطنين الليبيين إلى إيجاد مكان آمن والبقاء في الداخل، بعيدًا عن النوافذ والأبواب إذ كانوا بالقرب من نشاط عسكري، والتيقظ بشكل مستمر للتطورات التي تسمح لك بالمغادرة بكل طمأنينة.