لانتظار وصول عدد من النواب إلى طبرق.. بليحق يعلن تأجيل جلسة النواب للفترة المسائية

العنوان-طبرق

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الاثنين، أن جلسة النواب الصباحية أجلت للفترة المسائية.

وأوضح بليحق في بيان مقتضب عبر صفحته بـ فيسبوك أن الجلسة أجلت بسبب انتظار وصول عدد من النواب إلى طبرق.

وصل رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، مساء الأحد، إلى مدينة طبرق، استعدادا لحضور جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، لمناقشة تشكيلته الوزارية.

وكانت قد دعت رئاسة مجلس النواب الخميس الماضي إلى عقد جلسة مناقشة التشكيل الحكومي في مقر المجلس بمدينة طبرق اليوم الإثنين.

وأحال باشاغا التشكيلة الحكومية لمجلس النواب، بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية. والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف.