مختار: لا يمكن لأحد الدفاع عن حكومة الدبيبة من ناحية الأداء سواء على مستوى رئيسها أو وزرائها

ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز وإن كان لها أبعاد أمنية واقتصادية، وإن ما يحدث الآن هو فصل جديد لهذه المشكلة المستمرة منذ عقد.

مختار وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار إلى تزايد الاصطفاف في الوقت الراهن، في ظل استبعاد المواجهة العسكرية لعدة اعتبارات محلية ودولية.

وأضاف: “إن المواقف السياسية الأخيرة لحكومة الدبيبة تجاه الأزمة في أوكرانيا لا يؤثر في موقف واشنطن تجاه الأزمة الليبية، خاصة أن موقفها يشوبه الكثير من الغموض، وأنها تعمل حتى الآن عن طريق الوكلاء”.

ورأى أنه لا يمكن لأحد الدفاع عنها من ناحية الأداء، سواء على مستوى رئيسها، أو وزرائها، في حين أن حكومة باشاآغا تعاني من مشكلة الانقسام السياسي حولها، وأن هذا الأمر زاد عملية الاصطفاف.

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