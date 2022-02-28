تأجيل جلسة النظر في الحكومة .. بسبب تأخر بعض النواب

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عن تأجيل الجولة إلى مساء اليوم الاثنين، بسبب تأخر وصول بعض النواب لمدينة طبرق.

وقال بلحيق إن جميع النواب سيصلون اليوم للمدينة التي ستشهد عقد جلسة مجلس النواب.

وكان النائب علي بوزينة قد أكد لـ”218″ وصول 122 نائبًا لطبرق، يوم أمس؛ لحضور مجلس النواب.

كما كشف مصدر مطلع لـ”218″ وصول رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لطبرق يوم أمس؛ تمهيدًا لعرض تشكيلته الوزارية على النواب في الجلسة التي ستعقد مساء اليوم.

من جهةٍ أخرى، كشف مصدر ليبي، لم يذكر اسمه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن التشكيلة الوزارية ستتكون من 31 حقيبة 14 منها للمنطقة الغربية، و10 للشرقية، و7 حقائب وزارية للمنطقة الجنوبية.

يذكر أن النصاب القانوني لجلسة منح الثقة يشترط وجود 86 نائبًا، أما منح الثقة فيتطلب تحقيق الأغلبية المطلقة بنظام 50+1.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية