نقيب الخبازين: أزمة الدقيق «مفتعلة» ولابد من تدخل الدولة وصف رئيس نقابة الخبازين “أبو خريص محمد” أزمةَ الدقيق الحاليةَ بالمفتعلة من قبل من سماهم بتجار الأزمات وأصحاب المطاحن نظرا لتكررها على مدى السنوات الماضية وفق قوله.

وأضاف “أبو خريص” لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أنه لا يوجد تدخل سريع من الدولة لوقف هذه الأزمة التي تطال قوت المواطنين، منوها إلى أن مخزون القمح الاستراتيجي يكفي لـ3 أشهر قادمة على الأقل.

ورجح “أبوخريص” وجود اتفاق مسبق من قبل أصحاب المطاحن وتجار الدّقيق، داعيا الجهات المسؤولةَ إلى السيطرة على مخزون القمح الموجود لدى المطاحن وقفل المحال التي نفذت عمليات المضاربة على مادة الدقيق.

وكان نقيب الخبازين قد أكد أن عدد المطاحن في ليبيا يبلغ 67 مطحنة، وأن ما يعمل منها لا يتجاوز 10 مطاحن، مشيرا إلى أن المنطقة الجنوبية خالية تماما من أي مطحنة أو مصنع للدقيق، وأن عدد المطاحن العاملة بالمنطقة الشرقية لا يتجاوز 3 مطاحن.

وأوضح “أبو خريص محمد”، أن عمل المطاحن رهين توفر القمح والمخزون الاستراتيجي، مؤكدا صدور قرار من وزارة الاقتصاد يقضي بتجميد القرار الخاص بتحديد وزن وسعر رغيف الخبز إلى حين وضع آلية لاستقرار السوق المحلي الفترة القادمة.