النيابة العامة: حبس قيادات من وزارة الإسكان بحكومة الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2022

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس قيادات وزارة الإسكان والتعمير إبان ولاية حكومة الوفاق الوطني لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام؛ وغسل الأموال؛ وإساءة استعمال الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية؛ واستعمال وثائق رسمية مزورة لغرض تغطية الدورة المستندية؛ وإدارة الحساب المصرفي.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه باشر التحقيق في الوقائع التي اشتمل عليها بلاغ مدير عام شركة الخدمات العامة -الجبل الأخضر- تجاه الوافد الفلسطيني خ – محيال واقعة تسهيل ارتكاب جرم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون وثـمانمائة ألف دينار عقب إيداعه في حساب مصرفي يديره المتهم الوافد.

وأسفرت التحقيقات عن إثبات واقع انخراط مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتعمير في نشاط إيجابي مكن المتهم الوافد من الاستيلاء على المبلغ المالي المشمول بالحماية؛ وتحصلوا نظير هذه الإساءة على جزء من المبلغ المالي عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.

وأشارت النيابة إلى أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب وكيل وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوفاق الوطني؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية؛ والمراقب المالي؛ ومدير إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة، انتهى إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطيا لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام؛ وغسل الأموال؛ وإساءة استعمال الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية؛ واستعمال وثائق رسمية مزورة لغرض تغطية الدورة المستندية؛ وإدارة الحساب المصرفي.