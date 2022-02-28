احتفالية لتسليم الإدارة في المصرف الزراعي

أقيمت بمقر الإدارة العامة للمصرف الزارعي احتفالية تسليم واستلام بين الإدارات السابقة والإدارة الجديدة، بحضور وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزارعي محمد التريكي وعميد بلدية جنزور فرج عبان ومدير عام المصرف السابق ورؤساء فروع المصرف بالمنطقة الجنوبية والشرقية والغربية وعدد من مديري المصرف بعدد من البلديات.

وألقيت في هذه الاحتفالية عدة كلمات أشاد المتحدثون فيها بتوحيد إدارة المصرف وبالمديرين السابقين على مجهوداتهم في إدارة المصرف رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلد في السنوات الماضية، متمنين للإدارة الجديدة التوفيق في عملها.

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