مسؤول بكتيبة سبل السلام يؤكد مقتل 16 مرتزق تابعين للعدل والمساواة

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مسؤول عسكري بكتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة اليوم الإثنين. مقتل 16 مرتزق من المجموعات المسلحة التابعة لحركة العدل والمساواة.

وأضاف المسؤول العسكري. في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذه العصابات تمارس أعمال الحرابة جنوب ليبيا.

وقال. إن الاشتباكات المسلحة حدثت في القارة الحمراء والتي تبعد حوالي (90 كم) عن ربيانة. و (200 كم) عن مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.

وأكد المسؤول العسكري أن المعارك استمرت تقريباً لساعة ونصف، ونتج عنها مقتل 16 مرتزق.

وأوضح أنه تم القبض على 22 مرتزق منهم. ومصادرة أربعة سيارات عسكرية مسلحة، وتدمير سيارتين أثناء الاشتباكات.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن هذه المجموعات تقوم بعمليات خطف وابتزاز وقتل وسرقة جنوب ليبيا.

وأفاد المسؤول، أنه بعد ورود معلومات عن وجودهم في القارة الحمراء تمت مهاجمتهم والاشتباك معهم.

وذكر أن كتيبة سبل السلام ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الجنوب الشرقي.