نوح: وليامز خالفت قرارات الأمم المتحدة ولاتريد إنهاء المراحل الانتقالية

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مراجع علي نوح، اليوم الإثنين، إن ستيفاني وليامز خالفت قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف نوح في تصريحات لوكالة أخبارليبيا 24 أن القرارات الصادرة من الأمم المتحدة، حددت مهمة البعثة في ليبيا في مسارين مهمين وهما دعم المسار الديمقراطي والدستوري.

وأوضح عضو الهيئة :”تقدمنا ببيان موجه للأمين العام للأمم المتحدة. من أجل تذكيره بجنوح المستشارة ستيفاني ويليامز عن مهمتها الأصلية”.

وأكد نوح أن البيان أكد على أن مهمة البعثة مساعدة الشعب الليبي في تجاوز العراقيل التي تحول دون استفتائه على مشروع الدستور.

وأشار. إلى أن وليامز لم تقابل الهيئة رغم طلبنا مقابلتها. كما لم تعر مشروع الدستور الصادر منذ 2972017 أي اهتمام، رغم أنه جاء نتاجا لهيئة منتخبة من الشعب.

وأفاد عضو الهيئة، أنه يتضح توجه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ورغبتها في عدم إنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الشعب الليبي وزادت من الفساد ونهب ثرواته.