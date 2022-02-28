وزير الصحة المكلف: سندعم لجان العطاء العام لتغطية احتياجات القطاع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2022

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح أن وزارة الصحة ستدعم لجان العطاء العام للدولة لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت، لحل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي، من خلال توفير مقر لها، ودعمها بالمنظومات الإلكترونية

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة المكلف مع رؤساء وأعضاء اللجنة العليا ولجنة الممارسة للعطاء العام، للتباحث حول المشاكل والمعوقات التي تعترض استئناف العطاء رقم (1/19).بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

واستعرضت اللجنة العليا، ولجنة الممارسة خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور مدير إدارة الصيدلة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة، المشاكل والمعوقات التي حالت دون استكمالها لمهامها.

وسيغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.