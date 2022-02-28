بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.. حبس قيادات بـ”الإسكان” خلال ولاية حكومة السراج

العنوان-طرابلس

قررت النيابة العامة حبس قيادات في وزارة الإسكان والتعمير إبان ولاية حكومة الوفاق، بتهم ارتكاب جرائم استيلاء على المال العام؛ وغسل الأموال؛ وإساءة استعمال الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية؛ واستعمال وثائق رسمية مزورة لغرض تغطية الدورة المستندية لإدارة حساب مصرفي.

وقال بيان مكتب النائب العام بـ فيسبوك، اليوم الاثنين، أن المتهمون هم وكيل الوزارة السابق، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية؛ والمراقب المالي؛ ومدير إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة.

وأشار البيان إلى أن تحقيقات النيابة كشفت أن الموظفين سهلوا من مهمة وافد فلسطيني الجنسية، في الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بمليون و800 ألف دينار، وتحصلوا في المقابل على جزء من المبلغ عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.