الصول: السياسية الخارجية لحكومة الدبيبة فاشلة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن فتحي باشاآغا سيعرض التشكيلة الوزارية خلال الأسبوع الجاري لمنحها الثقة ومباشرة عملها.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، أوضح أن أنظار العالم تتابع ما يحدث في أوكرانيا، إلا أن أمريكا والغرب يتابعون ما في يحدث في ليبيا من خلال الحلفاء في الداخل الليبي والمنطقة.

وبشأن دعوة وليامز لتجنب العنف، بين الصول أنها دائمًا ما تدعو لتجنب العنف، وأنها طلبت حضور جلسة منح الثقة.

ورأى الصول بأن القرار الذي اتخذه البرلمان هو ليبي، وأن الحكومة ستسلم مهامها في العاصمة طرابلس، دون وقوع عنف مفرط.

وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة للخارجية الليبية هي استمالة للغرب وأمريكا لدعم حكومة تصريف الأعمال بالاستمرار في المشهد.

ووصف الصول السياسية الخارجية لحكومة تسيير الأعمال بـ “الفاشلة”، وأن التصريحات الأخيرة للخارجية الليبية عكست ذلك الفشل بامتياز، على حد قوله.

وكشف النائب عن اتصالات جرت بين بعض أعضاء الحكومة ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا من أجل تسليم مهامهم عقب منح الثقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية