الشركة العامة للكهرباء تدعو لترشيد الاستهلاك

أكدت الشركة العامة للكهرباء انتشار ظاهرة الإسراف في استخدام الإضاءة، وقالت إنها لاحظت من خلال جولتها ترك العديد من المشتركين الكاشفات والمصابيح تعمل في محلاتهم ومعارض السيارات والأسواق خلال النهار، وفي ساعات متأخرة من الليل.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يؤدي لهدر الكهرباء، وزيادة فترة طرح الأحمال، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، ونبهت المشتركين إلى أن 30% من قيمة فاتورتهم تدفع عن الإنارة فقط.

ودعت المشتركين إلى التعاون معها وترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال إطفاء المصابيح التي لا حاجة لها أثناء العمل، والتأكد من إغلاق جميع المصابيح، عند إغلاق المحل في الفترة الليلية.

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