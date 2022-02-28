تنمية وتطوير غدامس ينظم محاضرة حول زراعة النخيل في المدينة

نظم جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس محاضرة علمية بعنوان “التحديات التي تواجهنا في زراعة النخيل وإنتاج التمور بمدينة غدامس”، قدمتها المتخصصة والمهندسة الزراعية جميلة يوشع، بمشاركة أعضاء في جمعية غدامس للنخيل وبعض المزارعين بالمدينة، بالإضافة إلى عدد من خبراء الزراعة والمهتمين.

وتأتي هذه الندوة العلمية ضمن إطار والتزام جهاز تنمية غدامس بشجرة النخيل التي تعد من أهم ركائز المدينة في الغذاء والبناء، وتهدف المحاضرة لنشر المعرفة العلمية والتوعية بالممارسات الجيدة للنخيل والتمور لتمكين المزارعين من تحسين جودة التمور بمدينة غدامس.

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