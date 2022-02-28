المشري يصف مشروع حكومة باشاغا بأنه إدخال للمعتدين على العاصمة “من النافذة”

أخبارليبيا24

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين. مشروع حكومة باشاغا بأنه إدخال للمعتدين على العاصمة “من النافذة”.

وقال المشري في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إن مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة”.

وأضاف رئيس المجلس :”أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيداً”.

وتابع المشري :”رؤيتنا هي اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية. والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة”.

ومن المقرر أن تعرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليوم الإثنين خلال جلسة مساية لمجلس النواب.

وقال عضو مجلس النواب طارق الجروشي. اليوم الإثنين، إن الجلسة ستعقد في الفترة المسائية على تمام الساعة الخامسة مساء.

وأوضح الجروشي لـ”أخبارليبيا24″ أن عدد الحضور حوالي 88 نائباً. وستعقد جلسة عرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بنصاب قانوني.

وأضاف النائب. أن جلستي اليوم والغد مخصصة لعرض التشكيلة الوزارية للحكومة ومنح الثقة لها.