احويلي: مبادرة الدبيبة للوصول إلى الانتخابات «مثالية»

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر احويلي، أن قصر المدة الزمنية لمبادرة الدبيبة بالذهاب لانتخابات تشريعية مقارنة بخارطة طريق التي اعتمدها البرلمان مثالية، وتنهي حالة الازدواج التشريعي التي هي أساس الأزمة الليبية.

وقال احويلي، في تصريحات صحفية: “الدبيبة لا يملك بديلاً عن الاستمرار بتنفيذ مبادرته خاصةً بعد تأييد مجلس الدولة لها ووجود دعم شعبي خاصةً من سكان المنطقة الغربية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “المبادرة ستحقق هدفا رئيسيا بالتخلص من كافة الأجسام الراهنة وخاصةً مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة، حيث سيقوم البرلمان القادم بانتخاب حكومة جديدة تنهي عمل الحكومة الحالية”.

وتابع “ما تتضمنه المبادرة هو إمكانية اللجوء لـ«ملتقى الحوار السياسي» في حال تقاعس مجلسي النواب والدولة عن إصدار القوانين الانتخابية، أي أنها تتماهى مع قرارات مجلس الأمن”.