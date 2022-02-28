الحكم المحلي تبحث صعوبات عمل البلديات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2022

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، رفقة وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية صالح محمد الدرسي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة اليوم الإثنين، اجتماعاً مع عدد من عمداء المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال الإجتماع بحث القضايا الخاصة بالإدارة المحلية وتطويرها والمشاكل والصعوبات التي تواجه البلديات، وبالأخص المشاكل التي تواجه فروع الحرس البلدي بمختلف البلديات.