مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرارًا يقضي بإنشاء تقسيمات إدارية جديدة في ليبيا أطلق عليها اسم «مقاطعات» بعدد 18 مقاطعة وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (186) لسنة 2022.

والمقاطعات الـ18 هي:

1- مقاطعة الساحل الشرقي

2- مقاطعة الجبل الأخضر

3- مقاطعة الحزام

4- مقاطعة بنغازي

5- مقاطعة الواحات

6- مقاطعة الكفرة

7- مقاطعة الخليج

8- مقاطعة المرقب

9- مقاطعة طرابلس

10- مقاطعة الجفارة

11- مقاطعة الزاوية

12- مقاطعة الساحل الغربي

13- مقاطعة غريان

14- مقاطعة الزنتان

15- مقاطعة نالوت

16- مقاطعة سبها

17- مقاطعة الوادي

18- مقاطعة حوض مرزق.

مكونات مجلس المقاطعة

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يدير شؤون المقاطعة مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاق المقاطعة ويرأسه حاكم المقاطعة، ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة وتحت الإشراف والتوجيه المباشر لوزير الحكم المحلي.

مهام مجلس المقاطعة

وحددت المادة الثالثة من القرار مهام مجلس المقاطعة التي بموجبها سيعمل «في حدود السياسة العامة للدولة، إدارة شؤون المقاطعة، والإشراف العام على المرافق والأعمال داخل نطاقها، وله على وجه الخصوص:

1- تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشؤون المقاطعة ومتابعة سير العمل بها وفقا للتشريعات النافذة.

2- وضع خطط التنمية بالمقاطعة والعمل على تنفيذها ومتابعتها.

3- إعداد ميزانية المقاطعة والعمل على تنفيذها.

4- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة وتنفيذ القوانين واللوائح والعمل على صيانة الحقوق والحريات وحماية الأموال والممتلكات.

5- تعيين قائد الشرطة ومديري المديريات بالمقاطعة.

6- اقتراح الاشتراك مع مقاطعات أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مرافق أخرى.