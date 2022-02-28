الأسود: صنع الله هو من أقحم المؤسسة الوطنية للنفط في العمل السياسي

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود على أن ما دعت إليه الدول الخمس، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بشأن الحفاظ على الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط، هو ما يطالب به منذ زمن.

الأسود قال في تصريح لمنصة “فواصل” أنهم ولهذا السبب تحديدًا كانوا داعمين لإعادة استحداث وزارة للنفط المخولة قانونًا بالتواصل السياسي وليس المؤسسة.

وتابع: “رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع الأسف، هو من أقحم المؤسسة في العمل السياسي عبر تواصله المستمر بالسفراء والممثلين السياسيين لمختلف الدول، وعبر تصريحاته السياسية”.

وأشار إلى أن الدول التي دعت إلى تحييد المؤسسة عن العمل السياسي، هي نفسها من تدعم صنع الله، وتشجعه على عدم احترام حدود الصلاحيات وتجاوز الوزير، وذلك بضمان عدم تغييره عبر الضغوط التي تمارسها على رؤساء الحكومات المتعاقبة.

ولفت إلى أن قانون النفط الليبي يحدد بوضوح مهام الوزارة السيادية والسياسية ومهام المؤسسة التقنية البحتة.

كما أضاف: “الدول الخمس إذا أرادت فعلًا تحييد القطاع عن التجاذبات السياسية فعليها أن تبتعد عن التدخل وأن تتعامل مع رئاسة الحكومة ومع الوزير المختص فحسب، وليس مع المؤسسة ذات المهام التنفيذية التقنية البحتة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية