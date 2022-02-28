الحكومة تتابع عملية إخلاء الليبيين من أوكرانيا

بحث وكلاء وزارات الخارجية والمواصلات والداخلية والتعليم العالي ومدير الخارجية بمجلس الوزراء، آلية مواصلة ترحيل الجالية الليبية الموجودة في أوكرانيا.

يأتي هذا الاجتماع بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، كما استعرض المجتمعون خطوات التعاون مع اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي لترحيل المواطنين الليبيين العالقين؛ للتواصل معهم والعمل على عودتهم لليبيا بسلام.

تجدر الإشارة إلى أن مواقع إعلامية ليبية عدة وصفحات تواصل اجتماعي تداولت أنباءً عن عرقلة الجانب الأوكراني حركة إخلاء الجالية الليبية عبر الحدود مع سلوفاكيا، فيما لم تؤكد وزارة الخارجية بعد حقيقة هذه المعلومات ولم تنفها.

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