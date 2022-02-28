اليسير: مجلس الدولة مجموعة من الإخوان والانقلابيين وهم من أتوا بالدبيبة إلى الحكومة

هاجم عضو المؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير، مجلس الدولة الاستشاري، واصفا إياه بأنه “للأسف الشديد ليس إلا مجموعة من الإخوان والانقلابيين على الإعلان الدستوري في 2014، وهم من أتوا بالدبيبة إلى الحكومة أصلا، برفقة مجموعة من المستفيدين من المشهد، لذلك لا يريدون رحيله”.

وقال اليسير، في تصريحات خاصة بقناتنا: “الحديث عن انشقاقات وما إلى ذلك داخل الإخوان ضحك على الدقون، هذه جماعة إرهابية يتحكم فيها علي الصلابي والجماعة المقاتلة، وهم من أتوا بالدبيبة، وهم من يتحكمون بالدبيبة أيضا عن طريق سكرتير بلحاج ووليد اللافي”.

ومضى بقوله “هذه الجماعة الإرهابية ومن يتحالف معهم من الميليشيات وسراق المال، لا يريدون إجراء الانتخابات على الإطلاق، وهذه العرقلة التي يمارسها مجلس الدولة يجهز لها من الأول، فهو يدعي التوافق ثم يضع العراقيل”.

وأعرب عن تشاؤمه من الوضع المقبل، بقوله “من الصعب توقع أي أمر متفائل من الدبيبة، وهو يشكل وعائلته أكبر أصل لسرقة المال العام في تاريخ ليبيا، ومن الصعب أن نتوقع أن أولئك الذين سيأتوا بعد الدبيبة يمكن أن يشاركوا في حوار أو يصلحوا أي أمر في البلاد، لأنهم جميعا على خلفية ميليشيات”.

واستدرك بقوله “لو استمر هذا الوضع يرحل الدبيبة أو يأتي باشاغا لا يفرق، فهم مختطفين ومستعمرين من مرتزقة وقوات أجنبية وميليشيات تتحكم فيهم، والحل إما أن يكون ليبي حقيقي باستبعاد كل تلك الأمور، وإلا لن يكون هناك حل، فباشاغا وغيره يأتون فقط من أجل توزيع الغنائم وهذا كل همهم”.

وذكر أنه وفق الوضع الآن يظهر كأن الشعب مجبر على الحوار مع الجلاد والمغتصب والمجرم، موضحا تصريحاته قائلا “هذا الجلاد المتمثل في الميليشيات، والحوار معه لن يفيد الدولة، فالشعب مختطف منهم ونحن نترجى الجلاد كي يتركنا نعيش، والحل في تحرير أنفسنا من ذلك الجلاد أو تلك الميليشيات، وإلا فسيكون هذا الوضع الكارثي مستمر”.