«الحكومة»: 29 اختصاصا لمديريات الصحة في نظام المقاطعات منها اقتراح التعاقد مع الشركات

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرارًا يقضي بإنشاء تقسيمات إدارية جديدة في ليبيا أطلق عليها اسم «مقاطعات»، ونص القرار على 29 اختصاصًا لمديرية الصحة في تلك المقاطعات، منها: الإشراف على المستشفيات العامة، واقتراح التعاقد مع الشركات العامة والخاصة في إدارة وتشغيل المستشفيات، وإعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة.

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ووفق المادة الخامسة عشرة من القرار فإن مديرية الصحة تختص بما يلي:

1- تنفيذ التشريعات المنظمة لقطاع الصحة واقتراح تعديلها.

2- تنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3- المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة.

4- الإشراف على المستشفيات العامة داخل نطاق المقاطعة.

5-المشاركة في وضع الخطط التنفيذية والبرامج الصحية الكفيلة تحسين المستوى الصحي.

6- تقديم خدمات صحية تشخيصية وعلاجية ذات جودة عالية وبمساواة تامة بين المستفيدين.

7- المشاركة في إعداد الخطط اللازمة لتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والتطعيمات والأمصال للمستشفيات العامة التابعة لها والعمل على ترشيد استهلاكها.

8- المشاركة في وضع الخطط اللازمة لتوفير احتياجات المستشفيات العامة من الموارد البشرية وضمان إعادة توزيعها بين المرافق الصحية وفقًا للحاجة ومتطلبات العمل.

9- المشاركة في وضع الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة وتجهيز المستشفيات العامة وتطوير الخدمات الصحية بها.

10- متابعة أعمال المستشفيات العامة التابعة للمديرية والتأكد من تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.

11- التنسيق مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تطبيق نظام الإحالة بين المراكز الصحية بالمقاطعة والمستشفيات العامة التابعة للمديرية.

12- الإشراف على تـقـديـم خـدمات العيادات الخارجية والخدمات الطبيـة الإيـوانـيـة والعلاجية وتطويـرهـا والتأكد من حسن تقديمها بصورة مرضية للجميع.

13- المشاركة في وضع الخطط والبرامج والضوابط لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ وتقـديم المساعدات الطبية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

14- المساهمة في الإشراف على نشاطات الحجر الصحي والاستعداد المستمر لمكافحة أية أمراض وبائية مـن خلال الإدارات المختصة مركزي أو على مستوى المقاطعة.

15- المساعدة في متابعة تطبيق قانون المسئولية الطبية ومتابعة إجراءات إحالة القضايا للمحاكم المدينة وفقا للتشريعات النافذة.

16. التعاون مع عمادة التدريب الطبي في البحث ودراسـة طـرق رفـع كـفـاءة الموظفين وإعـداد الخطط التدريبية لسد احتياجات المقاطعة من العناصر البشرية في مختلف المجالات.

17- تجميع وإعداد الإحصائيات واستخراج المؤشرات الضرورية المتعلقة بالمستشفيات العامة.

18- اقتراح التعاقد مع الشركات العامة والخاصة في إدارة وتشغيل المستشفيات التابعة للمديرية.

19- تكليف وتقييم أداء مدراء المستشفيات العامة التابعة للمديرية .

20- وضع البرامج للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في رفع وتحسين مـن مـسـتـوى تـقـديـم الخـدمات الصحية لاسيما في المناطق النانية.

21- المحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة والعمل على إتمام إجراءات تسجيل وتوثيـق الأصـول العقارية منها بالسجل العقاري.

22- اتحـاذ الإجراءات الكفيلة بالتخلص الأمـن مـن النـفـايـات الطبية وفقا للمعايير العلمية المتبعة بالخصوص بالتنسيق مع الجهات المختصة

23- إعداد واقتراح تقديرات مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة.

24 المشاركة في إعداد تقديرات مخصصات الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للمقاطعة.

25 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مخصصات الباب الثالث وفقا للميزانية المعتمدة للمديرية.

26- إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات المديرية من إنشاءات أو صيانة للمنشآت القائمة.

27- اقتراح المشروعات اللازمة في نطاق المقاطعة وإحالتها لوزارة الصحة بعد موافقة حاكم المقاطعة.

28- إعداد التقارير الدورية الإدارية والفنية وإحالتها لحاكم المقاطعة ووزير الصحة.

29- أية مهام أخرى تكلف بها من قبل حاكم المقاطعة أو وزير الصحة.