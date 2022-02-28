حويلي: مبادرة الدبيبة مثالية وتنهي حالة الازدواج التشريعي

العنوان – طرابلس

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، إن مبادرة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالذهاب لانتخابات تشريعية مثالية وتنهي حالة الازدواج التشريعي.

وأضاف حويلي في تصريحات صحفية أن المدة الزمنية لمبادرة الدبيبة مقارنة بخارطة طريق التي اعتمدها البرلمان قصيرة مايجعلها مثالية.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن حالة الازدواج التشريعي في البلاد هي أساس الأزمة الليبية.

وأوضح أن رئيس الحكومة لا يملك بديلاً عن الاستمرار بتنفيذ مبادرته خاصةً بعد تأييد مجلس الدولة لها ووجود دعم شعبي خاصةً من سكان المنطقة الغربية.

وأشار إلى أن المبادرة ستحقق هدفا رئيسيا بالتخلص من كافة الأجسام الراهنة وخاصةً مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة.

وبين حويلي أن البرلمان القادم سيقوم بانتخاب حكومة جديدة تنهي عمل الحكومة الحالية.

ولفت إلى أن المبادرة تتضمن إمكانية اللجوء لملتقى الحوار السياسي في حال تقاعس مجلسي النواب و«الدولة» عن إصدار القوانين الانتخابية.