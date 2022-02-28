الإسكان تطلق منظومة إسكان الشباب

أفادت وزارة الإسكان والتعمير بفتح منظومة إسكان الشباب التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء.

وأفادت الوزارة أنه بناء على مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة تم في مؤتمر صحفي للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ المبادرة الإعلان إطلاق منظومة التسجيل، موضحة إنه قبل الدخول على الرابط يجب توفير الأوراق المطلوبة التالية: إفادة بعدم امتلاك مسكن باسم مقدم الطلب او اسم زوجه أو أحد أبنائه القصر، وشهادة إثبات دخل وشهادة مرتب أو شهادة باحث عن عمل أو شهادة مرتب ضمان أو تضامن، إضافة إلى إثبات هوية بجواز سفر أو بطاقة شخصية.

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