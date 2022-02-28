النائب العام يأمر بحبس قيادات وزارة الإسكان بحكومة السراج

أمرت النيابة العامة، برئاسة الصديق الصور، بحبس قيادات وزارة الإسكان والتعمير إبان ولاية حكومة الوفاق الوطني.

وجاء قرار النيابة العامة، إنفاذاً لتوجيهات المستشار النائب العام القاضية بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء الوقائع التي اشتمل عليها بلاغ السيد مدير عام شركة الخدمات العامة -الجبل الأخضر – تجاه الوافد الفلسطيني خ – م .

وبحسب بيان النيابة، فإن وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق حيال واقعة تسهيل ارتكاب جرم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون وثـمانمائة ألف دينار عقب إيداعه في حساب مصرفي يديره المتهم الوافد.

وأسفرت التحقيقات عن إثبات واقع انخراط مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتعمير في نشاط إيجابي مكن المتهم الوافد من الاستيلاء على المبلغ المالي المشمول بالحماية؛ وتحصلوا نظير هذه الإساءة على جزء من المبلغ المالي عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.

وأضاف البيان:” بفراغ المحقق من إجراء استجواب وكيل وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوفاق الوطني؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية؛ والمراقب المالي؛ ومدير إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة”.

وتابع البيان:” انتهى إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطيا لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام؛ وغسل الأموال؛ وإساءة استعمال الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية؛ واستعمال وثائق رسمية مزورة لغرض تغطية الدورة المستندية؛ وإدارة الحساب المصرفي”.