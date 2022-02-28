يتضمن (18) مقاطعة..حكومة الدبيبة تقرر إنشاء المقاطعات

العنوان – طرابس

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين قرارا بإنشاء وتنظيم المقاطعات ينص على اعتماد تقسيمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات، ويتضمن (18) مقاطعة.

وحدد القرار في مواده الـ (33) مهام وصلاحيات واختصاصات هذه المقاطعات الـ (18) والتي ستدار من قبل مجالس إدارية.

وأوضح القرار أن المجالس هي الساحل الشرقي – الجبل الأخضر – الحزام – بنغازي – الواحات – الكفرة – الخليج – المرقب – طرابلس – الجفارة – الزاوية – الساحل الغربي – غريان – الزنتان – نالوت – سبها – الوادي – حوض مرزق.

ويدير شؤون المقاطعات مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاقها، ويرأسه حاكم المقاطعة – ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة، وتحت الاشراف المباشر لوزير الحكم المحلي.

ويتولى مجلس المقاطعة تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشؤون المقاطعة وتسيير العمل وفقا للتشريعات النافذة.

ومن مهام المجلس – بحسب القرار في مادتيه الثانية والثالثة– وضع خطط التنمية والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وإعداد الميزانية، والإشراف على تنفيذ الساسة العامة.

كما من مهامه أيضًا تنفيذ القوانين واللوائح، والعمل على صيانة الحقوق والحريات، وحماية الأموال والممتلكات، وتعيين قائد الشرطة ومديري المديريات بالمقاطعة، وكذلك اقتراح الاشتراك مع مقاطعات أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مرافق أخرى.

ويكلف حاكم المقاطعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي هو ممثل عن الحكومة، ومفوضا من قبلها، وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة ومجلس المقاطعة في حدود الاختصاصات المفوض بها.

وللحكام بحسب المادة الرابعة أن يقترح البرامج الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمقاطعة، وله سلطة الإشراف المباشر على ديوان المقاطعة ومديرياتها.

وللحاكم حسب القرار صلاحية إصدار القرارات والمنشورات والتعميمات اللازمة للعمل بالمقاطعة في حدود التفويض المحدد بالقرار، وتمثيل المقاطعة في علاقاتها مع الغير ـ وأمام القضاء ـ وتمثيل المقاطعة في المؤتمرات الداخلية، والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.