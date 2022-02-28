“المشري” يرفض مشروع الحكومة المقترحة ويشدد على الذهاب للانتخابات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: “إن مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين إلى العاصمة من النافذة، بعد فشلهم في دخولها بالقوة”.

ودعا المشري في إدراج له على حسابه في الفيس بوك، فتحي باشاغا الذي وصفه “بالأخ والصديق” للانتباه لهذا الأمر جيداً، مشيراً إلى أن رؤيته تقوم على اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة، وفق قوله.

يُذكر أن مجلس النواب يعتزم اليوم الاثنين عقد جلسة للتصويت على تمرير حكومة فتحي باشاغا، وسط أنباء تفيد بعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها والتوجه لتأجيلها لموعد لاحق.

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