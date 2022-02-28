سفارة ليبيا لدى سلوفاكيا قوات الشرطة الأوكرانية تتعمد تأخير الليبيين

أكدت السفارة الليبية لدى سلوفاكيا أن قوات الشرطة الأوكرانية تتعمد تأخير الليبيين من الخروج بممر المشاة بالمعبرين الرئيسيين بين أوكرانيا وسلوفاكيا.

وقالت السفارة في بيان إن الشرطة الأوكرانية أعطت الأفضلية لمواطنيها ولأصحاب الجنسيات الأوروبية، مشيرة إلى أن معدل مدة الانتظار في معبر المدخل الحدودي الشمالي من الجهة الأوكرانية للوصول إلى الحدود السلوفاكية في خط سير المركبات الآلية يقدر بنحو 6 ساعات، فيما تقدر مدة الانتظار في طابور المشاة بساعة ونصف.

هذا وطالبت لجنة تأمين عودة الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا التابعة للسفارة، المواطنين الذين اتخذوا قرار السفر عبر وسائل النقل البري بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر.

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