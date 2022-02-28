الصغير: نخشى عدم القدرة على توفير رغيف الخبز في الجنوب من الآن

قال رئيس لجنة المخابز بالمنطقة الجنوبية ناجي الصغير، إن سعر قنطار الدقيق اليوم 280 دينارا، وبجودة رديئة، ويتحكم في توفره التجار، وقد وصل قنطار الدقيق ذي الجودة الجيدة إلى 350 دينارا، وهو غير متوفر، ما ولّد تخوفا لدى أصحاب المخابز من عدم تمكنهم من توفير رغيف الخبز.

أضاف في تصريحات صحفية، أن أصحاب المخابز يحاولون الإبقاء على الأسعار الحالية، وهي دينار لكل 4 أرغفة، ولكن ارتفاع أسعار الدقيق والزيت ونقص وقود الديزل قد يضطرنا إلى بيع كل 3 أرغفة بدينار.

وتابع قائلاً: “لدينا 123 مخبزا في مدينة سبها مستمرة في عملها، ولا تدخل من الدولة حتى الآن لتوفير الدقيق، رغم أن نقصه يؤثر في الأمن الغذائي للبلاد، والمواطن في سبها يعد رغيف الخبر جزءا أساسيا في حياته اليومية لعدم تمكنه من توفير الأشياء الأساسية الأخرى لأبنائه”.