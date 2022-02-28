وزارة الصناعة: 2000 مشروع متوسط وصغير في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2022

ناقش الاجتماع الثالث للجنة 2000 مشروع صناعي الذي عقد بديوان الوزارة المقترحات السابقة الخاصة بعرض 2000 مشروع للصناعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر وما سيتم إتخاذه من إجراءات ووضع برنامج يضمن الاستفادة من جدواها الاقتصادية وتوزيعها توزيع عادل بين المناطق .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن أن المشروع يأتي ضمن برنامج خطة عودة الحياة الذي اطلقه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ويهدف إلى المساهمة في خلق تنمية مكانية تشمل كافة ربوع ليبيا وتعمل على خلق فرص عمل للشباب وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والمنتجات.