أمن بنغازي: القبض على سيدة مطلوبة للقضاء ومحكومة غيابياً بالإعدام

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي قبض على سيدة مطلوبة للقضاء ومحكومة غيابياً بالإعدام رمياً بالرصاص على ذمة قضية قتل.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت عن سيدة تُدعى (أ.ص.ب) من مواليد 1995 وتتردد على منطقة جليانة بالتحديد بالقرب من مقاهي البطريق مطلوبة في قضية قتل.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه على الفور أصدر رئيس القسم تعليماته لأعضاء التحريات بضبط السيدة سالفة الذكر.

وأشارت إلى أن أعضاء التحريات بالقسم انتقلوا إلى منطقة جليانة بالقرب من مقاهي البطريق وتمت مراقبة المكان.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أنه بعد أن خرجت المطلوبة من أحد المباني السكنية بالمنطقة تمت تتبعها وإعداد كمين محكم لها وضبطها والانتقال بها إلى القسم.

وأفادت المديرية أنه بالاستدلال معها اعترفت بكل مانسب إليها وتم إحالتها إلى مكتب المحامي العام بنغازي لاستكمال باقي الإجراءات.