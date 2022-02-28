“برلماني” يكشف عن اتصالات لتمكين حكومة باشاغا

كشف عضو مجلس النواب علي الصول عن اتصالات جرت بين بعض أعضاء حكومة الوحدة ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، من أجل تسليم مهامهم عقب منح الثقة.

وأضاف الصول في تصريح لموقع سبوتنيك الروسي، أن الحكومة ستسلم مهامها في العاصمة طرابلس، دون وقوع عنف مفرط، منتقداً أداء حكومة الدبيبة في ملف السياسة الخارجية التي وصفها “بالفاشلة”، في معرض تعليقه على التصريحات الأخيرة للخارجية الليبية بخصوص الأزمة الأوكرانية.

من جهته عدّ عضو المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار الأزمة الحالية في ليبيا امتداداً لفصل جديد مستمر منذ عقود لأزمة سياسية، وإن كان لها أبعاد أمنية واقتصادية، مشيراً إلى تزايد الاصطفاف في الوقت الراهن، في ظل استبعاد المواجهة العسكرية لعدة اعتبارات محلية ودولية.

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