أبوجناح يناقش مشاكل لجنة العطاء العام بقطاع الصحة

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء اللجنة العليا ولجنة الممارسة للعطاء العام، للتباحث حول المشاكل والمعوقات التي تعترض استئناف العطاء رقم (1-19).

واستعرضت اللجنة العليا ولجنة الممارسة خلال الاجتماع، المشاكل والمعوقات التي حالت دون استكمالها لمهامها.

من جانبه أكد أبوجناح، أن وزارة الصحة ستدعم لجان العطاء، لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت، لحل مشكلة نقص بنود الإمداد الطبي وتغطية احتياجات القطاع الصحي، من خلال توفير مقر لها، ودعمها بالمنظومات الإلكترونية.

وقدم أبوجناح، شكره وتقديره لأعضاء اللجنة جزاء الأعمال التي قاموا بإنجازها، وشدّد على ضرورة إنجاح عمل اللجان لتنفيذ العطاء العام للدولة.

وسيغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة، وفقا للبيان الصادر.