المبعوث الإيطالي يبحث في تونس تأثير الأزمة الأوكرانية على ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2022

التقى نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لليبيا، اليوم الاثنين، في تونس خبراء ومحللي وزارة الخارجية التونسية لإجراء مباحثات حول استقرار ليبيا، وضرورة الدعوة للانتخابات والتأثير المحتمل للأزمة الأوكرانية على أمن ليبيا.

وبينت وكالة نوفا للأنباء أن الاجتماع عقد بحضور المدير العام لوزارة الخارجية التونسية للعالم العربي بن صغير وسفير إيطاليا في تونس لورنزو فنارة.

وقال أورلاندو، في تغريدة له على تويتر “لقد أبرزنا تركيزنا المشترك على استقرار ليبيا ووحدتها وضرورة الاستجابة لدعوة ثلاثة ملايين مواطن لإجراء انتخابات،” مضيفا “لقد عبرنا عن قلقنا بشأن الأحداث في أوكرانيا وتأثيرها على أمن ليبيا واستقرارها”.