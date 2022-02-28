العرفي: تأخر الجلسة بسبب إشكالية في الحصة الوزارية لإقليم فزان

العنوان – طبرق

عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي اليوم الإثنين أن سبب تأخر الجلسة اليوم لأن هناك إشكالية في الحصة الوزارية لإقليم فزان.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن مكون التبو غير راضي لعدم وجوده في التشكيلة الوزارية،

وذكر أن مكون التبو له وزن في حال نظرنا للتمثيل لكافة المكونات بشكل عادل، وأعتقد أنهم جلسوا مع رئيس الحكومة وحُلت الإشكالية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عدد الحضور حوالي 85 نائباً، وستكون الجلسة لعرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح أنه في حال الانتهاء ستمنح لها الثقة، وفي حال عدم الانتهاء ستخصص جلسة غداً الثلاثاء لمنح الثقة للحكومة.