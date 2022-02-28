المشري: مشروع الحكومة المقترحة بمثابة إدخال للمعتدين على طرابلس من النافذة

ليبيا – اعتبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أن مشروع الحكومة المقترحة بمثابة “إدخال للمعتدين” إلى العاصمة طرابلس من النافذة، بعد فشلهم من دخولها بالقوة، على حد وصفه.

المشري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الإثنين قال: “أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاآغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيدًا”.

وأشار إلى أن رؤية مجلس الدولة هي اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة.

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