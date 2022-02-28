حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 11 مليون حالة في أفريقيا.. وليبيا في المرتبة الرابعة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا 11.183.559 حالة حتى صباح يوم الاثنين، حسبما ذكرت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت وكالة شينخوا الصينية إن عدد الوفيات جراء الوباء في جميع أنحاء القارة الأفريقية بلغ 248.677 حالة، فيما تعافى حوالي 10.392.760 مريضاً في جميع أنحاء القارة من الفيروس حتى تاريخه.

وبحسب الوكالة، فإن جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وليبيا وإثيوبيا من بين الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في القارة، حيث سجلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا في أفريقيا، بلغ 3.671.991 حالة، بينما سجلت المغرب 1.160.750 حالة حتى صباح الاثنين، تليها تونس ثم ليبيا رابعة.

أما من حيث توزع الحالات، فإن جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا، تليها الأجزاء الشمالية والشرقية من القارة، في حين أن وسط أفريقيا هي المنطقة الأقل تضررًا في القارة، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا.

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