وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية يبحثان آلية دعم وتميكن الأسر المنتجة

طرابلس 28 فبراير 2022 (وال)- بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، آلية إعداد وإطلاق برنامج دعم وتميكن الأسر المنتجة وذوي الإعاقة بمقر الوزارة.

كما ناقش اللقاء إعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لإنشاء مراكز دعم وتمكين الأسر وذوي الإعاقة بمدن طرابلس، بنغازي، سبها خلال مرحلة أولى بهدف تنظيم الأنشطة التجارية غير المرخصة، وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغرى والمتناهية الصغر واعداد برامج تأهيل وتدريب تستهدف أصحاب الأفكار الريادية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق مشترك يضم الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة ذات العلاقة، تتولى حصر الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير المسجلة، ومنح تراخيص عمل وفق نتائج الحصر وتطوير البنية التحتية بهدف دعم التسويق الإلكتروني. (وال)

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