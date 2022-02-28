مصرف الادخار: موافقة رئاسة الحكومة شرطاً لصرف قروض الإسكان

قال مدير مكتب الإعلام بمصرف الادخار علي الهليب، إن مصرف الادخار حتى الآن لا دور له، والعمل مبدئيا بقروض مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يتم عبر التسجيل في المنظومة المخصصة، وقد بدأ المواطنون في التسجيل.

أضاف في تصريحات صحفية أنه ستُسلم في المرحلة التالية للتسجيل، المسوغات المطلوبة إلى اللجنة المخولة من رئاسة الوزراء بمنح القروض والشقق السكنية، والتي ستتولى الترتيب لتنظيم زيارات ميدانية ومتابعة أوضاع المتقدمين للوقوف على ظروفهم ومدى صحة المعلومات المقدمة، وبعد الانتهاء وموافقة اللجنة، يبدأ عمل مصرف الادخار.