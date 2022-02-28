السفير الأمريكي ومحافظ المركزي يتفقان على أهمية استقلال المؤسسات السيادية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2022

اتفق سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي.

وبين سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه بحث اليوم الاثنين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في تونس التقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

ورحب السفير الأمريكي بالتزام المحافظ بإكمال إعادة توحيد المصرف المركزي وأشاد بالمحافظ لتبنيه موقفا موحدا خلال مثل هذا الوقت المحوري وقال إنه يؤيد خطط المحافظ لزيارة الولايات المتحدة في أوائل مارس لإجراء مشاورات مهمة وفي الوقت المناسب مع كبار المسؤولين الأمريكيين.