«المركزي» يبحث مدى تقدم عملية التوحيد بحضور خبراء من «ديلويت»

ناقش اجتماع لمصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، مدى التقدم الذي أُحرز في إجراءات عملية إعادة توحيد المصرف.

وقال بيان، صادر عن المصرف، إن محافظه الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري عقدا اليوم اجتماعًا اللجنة التسييرية لمشروع إعادة التوحيد بحضور مكتب إدارة المشروع المكون من مديري المشروع وخبراء من شركة «ديلويت» للخدمات المهنية الرائدة.

وشركة «ديلويت» وهي الأولى عالميًّا من حيث حصتها السوقية على صعيد الاستشارات المالية، وكلفها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في يوليو 2020، أعمال المراجعة المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء عن الفترة من أول سبتمبر 2014، وحتى 30 يونيو 2020.

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تقرير «ديلويت» للمراجعة المالية الخاصة بالمصرف المركزي

وفي يوليو 2021، سلمت الشركة إلى المسؤولين في ليبيا تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي. وقالت إنه لضمان الاستقلال والموضوعية، يجب توفير الخبرة الفنية وتنفيذ ما يتم التوصل له بسلاسة، وتخصيص أفضل الكوادر لدفع عملية إعادة التوحيد دون تعطيل.

وأضافت أنه من الواجب إنشاء مكتب لإدارة برنامج إعادة التوحيد، مع الحصول على مساعدة فنية من منظمات عالمية (مثل صندوق النقد الدولي أو البنوك المركزية الأوروبية) لتقوية خبرات المصرف وضمان الانتقال السلس.

وأكدت على ضرورة الاتفاق على آلية التوزيع العادل والمجزي للعملة الأجنبية، وكذلك كيفية التعامل مع العملة في التداول (بما يشمل آلية سحبها من السوق المحلية، والتوافق على سياسة نقدية واحدة).

الكبير والحبري وخبراء من شركة «ديلويت» خلال اجتماع بحث مدى التقدم المحرز في توحيد المصرف، 28 فبراير 2022. (المصرف المركزي)

الكبير والحبري خلال اجتماع بحث مدى التقدم المحرز في توحيد المصرف، 28 فبراير 2022. (المصرف المركزي)