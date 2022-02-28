التومي يعلن إنشاء المقاطعات وعددها 18 مقاطعة

العنوان – طرابلس

قال وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي اليوم الإثنين، إنه بعد تفعيل المديريات وتمكينها من اختصاصاتها جرى إنشاء المقاطعات وعددها 18 مقاطعة.

وأضاف التومي في مؤتمر صحفي، أن المقاطعة تتبع 11 مديرية تتولى مهام الوزارات في نطاق المقاطعة.

وأوضح وزير الحكم المحلي أن نظام المقاطعات قد يكون مساعدا في إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل بنظام المراحل في حال تعثرت العملية في أحد المواقع.

وأشار إلى أنه لم يعد المواطن في حاجة إلى الذهاب إلى الوزارات فالمديريات في نطاق مقاطعته ستقدم له الخدمات.