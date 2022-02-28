الحكومة تستحدث 19 مقاطعة في عموم البلاد

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 182 لسنة 2022، بشأن إنشاء مقاطعات تنفيذاً للقانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية.

ونص القرار على إنشاء 19 مقاطعة على مستوى البلاد، يديرها حاكم للمقاطعة يتم تعيينه من الحكومة بترشيح من وزير الحكم المحلي، وتتخذ القرارات داخل المقاطعات من مجلس المقاطعة، الذي يضم في عضويته عمداء البلديات الواقعين في النطاق الجغرافي للمقاطعة.

وكشف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي أن المقاطعات ستكون مسؤولة عن مشاريع التنمية المحلية، وستنقل لها مخصصات الباب الأول والثاني والثالث في الموازنة، حيث ستحدد كل مقاطعة أولوياتها التنموية، مشيراً لتشكيل ونقل إدارة 11 مديرية خدمية رئيسية تخضع لإدارة مجلس المقاطعة الذي سيتولى تعيين مديري هذه المديريات.

وأضاف التومي في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس، اليوم الاثنين، أن المواطنين لن يكونوا مُلزَمين بالتواصل مع الوزارات المركزية، حيث ستُقدّم لهم الخدمات من طرف الهياكل الإدارية التابعة للمقاطعة، لافتاً إلى أن قرار إنشاء المقاطعات يأتي لسد الفجوة في إحداث برامج التنمية ويدعم توجه الحكومة في تبني الخيار اللامركزي.

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