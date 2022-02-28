وزير الحكم المحلي يجتمع مع عمداء بلديات المنطقتين الجنوبية والشرقية

طرابلس 28 فبراير 2022 (وال)- عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، رفقة وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية صالح محمد الدرسي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية والشرقية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الخاصة بالإدارة المحلية وتطويرها والمشاكل والصعوبات التي تواجه البلديات، وبالأخص المشاكل التي تواجه فروع الحرس البلدي بمختلف البلديات. (وال) ع م/ ر ت

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