السفير الليبي في أوكرانيا يؤكد انتقال السفارة مؤقتا للعمل بمدينة لفيف

العنوان – كييف

أعلن السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى اليوم الإثنين، انتقال السفارة الليبية مؤقتا للعمل بمدينة لفيف، القريبة من الحدود البولندية.

وأكد عيسى عبر حسابه على فيسبوك أن انتقال السفارة نتيجة للعمليات العسكرية، وتدهور الأوضاع بالعاصمة كييف.

ولفت إلى أن انتقال السفارة يأتي على غرار السفارات العربية والأجنبية المعتمدة الأخرى، وذلك لسهولة تقديم أفضل الخدمات القنصلية والتسهيلات اللازمة لأبنائنا ، إلى أن تستقر الأوضاع.

وأوضح السفير أنه سيبقى في السفارة في كييف إلى حين مغادرة آخر عائلة أو مواطن ليبي من العاصمة وضواحيها.