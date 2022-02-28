تأجيل جلسة النواب للنظر في التشكيلة الوزارية لحكومة باشاغا

علمت 218 من مصدر مطلع، أن جلسة النواب التي كان من المقرر عقدها اليوم لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، قد تم تأجيلها للغد لعدم اكتمال النصاب وتأخر حضور عدد من النواب.

وسبق أن تأجلت الجلسة من وقتها الصباحي حتى المساء لذات السبب، حسب ما أعلن عنه المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق.

بدوره، أفاد مراسل 218 في طبرق أن فتحي باشاغا لم يغادر مقر إقامته، مشيراً في الوقت نفسه إلى تضارب الأنباء بشأن عدد النواب الحاضرين في طبرق، وأن النصاب المطلوب لمنح الثقة للحكومة الجديدة ستحدده نتائج تفاهمات النواب، بينما لم تصدر به أي توضيحات رسمية بشأن مصير جلسة مجلس النواب حتى اللحظة.

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