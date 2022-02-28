حبس أربعة مسؤولين بوزارة الإسكان بحكومة الوفاق السابقة على ذمة قضايا فساد مالي

طرابلس 28 فبراير 2022 (وال)- أمرت النيابة العامة اليوم الإثنين؛ بحبس أربعة مسؤولين في وزارة الإسكان بحكومة الوفاق الوطني السابقة، احتياطيا، وذلك على ذمة قضايا فساد مالي وإداري.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أنه بعد انتهاء التحقيقات في البلاغ الذي قدمه مدير عام شركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر، ثبت تورط المسؤولين الأربعة في الوزارة، في واقعة تسهيل ارتكاب جرم للاستيلاء على مبلغ 1.8 مليون دينار وإيداعه في حساب مصرفي يديره وافد فلسطيني.

وأكد المكتب، أن التحقيقات في القضية أسفرت عن إثبات تورط مسؤولي وزارة الإسكان والتعمير في نشاط (إيجابي) مكن المتهم الوافد من الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور والمشمول بالحماية؛ وتحصلوا نظير ذلك على جزء من المبلغ المالي عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن وكيل النيابة وجه تهم؛ غسيل الأموال؛ وإساءة استعمال الوظيفة لتحقيق منفعة مادية؛ واستعمال وثائق رسمية مزورة لغرض تغطية الدورة المستندية، وإدارة الحساب المصرفي، إلى كل من وكيل وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوفاق الوطني، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والمراقب المالي، ومدير إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة. (وال)

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